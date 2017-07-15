Депутат Рады рассказал, сколько единиц оружия находится в руках у украинцев

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, сколько единиц оружия сегодня на руках у украинцев.
— Официально — 900 тысяч. Из них где-то 130 тыс. — нарезных и порядка 800 тысяч с копейками — гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия — точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно, — сказал Геращенко в эфире "112 Украина".
Как отметил нардеп, точных цифр нет.
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