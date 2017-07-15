Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 авто

В этом году власти усилили меры безопасности, только в Париже работало 11 тысяч полицейских.

За два дня, накануне празднования Дня взятия Бастилии, 13 июля, и в сам праздник, 14 июля, во Франции сожгли 897 автомобилей, сообщает BFMTV.

В Министерстве внутренних дел страны отмечают, что, по сравнению с 2016 годом, цифра увеличилась незначительно — в прошлом году такая судьба постигла 855 машин. При этом резко снизилось число задержанных по подозрению в поджогах: в этом году — 368 человек, а в прошлом — 577.

Напомним, День взятия Бастилии является национальным праздником во Франции и отмечается 14 июля. В этом году власти усилили меры безопасности, только в Париже работало 11 тысяч полицейских.