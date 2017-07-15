В НАТО надеются, что Турция и Германия договорятся по визиту на базу в Конье

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В НАТО надеются, что Турция и Германия договорятся по визиту на базу в Конье

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг Фото: ©REUTERS/Eric Vidal

По информации СМИ, Анкара объяснила своё решение напряжённостью в отношениях с Берлином.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на достижение между Турцией и ФРГ договорённости по визиту немецких депутатов на базу альянса в Конье. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Как стало известно ранее, Турция запретила посещение депутатами базы в городе Конья, где находится немецкий контингент. По данным СМИ, Анкара объяснила своё решение напряжённостью в отношениях с Берлином.

— Мы надеемся, что Германия и Турция смогут согласовать дату визита, подходящую обеим сторонам, — заявил представитель НАТО после встречи Столтенберга и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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