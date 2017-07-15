МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома и не пользоваться личными авто.

ГУ МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. По прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье может усилиться до 23 м/с.

— В ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля ночью и утром до 11:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18–23 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома и не пользоваться личными авто, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Спасатели также напоминают о том, что не нужно прятаться под деревьями.