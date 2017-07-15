"Сами хороши". Политик из США заявил, что пытался вмешаться в выборы в РФ в 90-е

По словам Майкла Капуто, в 1994 году администрация Билла Клинтона поставила ему задачу повлиять на российские выборы.

Американский политик и экс-советник Дональда Трампа в период предвыборной гонки Майкл Капуто в эфире CNN опроверг постоянно появляющуюся в СМИ информацию о "связях" избирательного штаба республиканца с Россией.

— Никто даже не заикался о подобных вещах, — сказал Капуто, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли кто-нибудь из штаба возможность "помощи со стороны России".

Более того, Капуто рассказал, что США сами вмешивались в российские выборы.

— Мы сами вмешиваемся в выборы. Самое забавное, что в 1994 году я был направлен в Россию администрацией Клинтона, чтобы вмешаться в их выборы, — заявил Майкл Капуто, отметив, что добивался переизбрания Бориса Ельцина.