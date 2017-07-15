В Турции проходят многотысячные шествия в годовщину попытки госпереворота

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В Турции проходят многотысячные шествия в годовщину попытки госпереворота

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Мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства, 15 июля, проходят в десятках городов.

Многотысячные шествия проходят в городах Турции в годовщину попытки государственного переворота. Самые многочисленные митинги — в Анкаре и Стамбуле, в них принимают участие первые лица государства.

Люди вышли на улицы с национальными флагами и фотографиями погибших при событиях год назад. В Стамбуле шествие направилось к одному из мостов через пролив Босфор, где 16 июля проходили столкновения путчистов с гражданами.

<p>Шествие в Стамбуле. Фото: © Yasin Bulbul/Presidential Palace/Handout via REUTERS</p>

В мероприятиях приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и внуками и премьер Бинали Йылдырым.

<p>Президент Турции с супругой во время шествия. Фото: © Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS</p>

У моста, переименованного в мост Мучеников 15 июля, прошла церемония открытия памятника жертвам мятежа.

<p>Митинг в Стамбуле. Фото: © REUTERS/Murad Sezer</p>

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 человек, более двух тысяч человек были ранены. В организации бунта власти страны обвиняют оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО. Сам Гюлен в настоящее время находится в США.

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