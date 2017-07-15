Слуцкий спел "Катюшу" перед игроками "Халл Сити", стоя на стуле

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Слуцкий спел "Катюшу" перед игроками "Халл Сити", стоя на стуле

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Тренер Леонид Слуцкий. Фото: Instagram/@kamilgrosicki10

В английском футболе есть традиция: новый тренер команды во время знакомства с футболистами должен исполнить любую знакомую ему песню.

Главный тренер английского футбольного клуба "Халл Сити" Леонид Слуцкий спел перед игроками песню "Катюша". В качестве микрофона российский специалист использовал банан.

Выступление Слуцкого прошло во время ужина на предсезонном сборе команды в Португалии.

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