В массовой драке на северо-западе Москвы пострадало три человека

Драка произошла на территории одного из общежитий на улице Станционной.
За помощью к врачам обратилось три человека.
Точное количество участников столкновения уточняет полиция.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.