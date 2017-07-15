В массовой драке на северо-западе Москвы пострадало три человека

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В массовой драке на северо-западе Москвы пострадало три человека

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Драка произошла на территории одного из общежитий на улице Станционной.

За помощью к врачам обратилось три человека.

Точное количество участников столкновения уточняет полиция.

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