Украинский депутат Дейдей рассказал о своём ранении

Нардеп призвал "оставить в покое его и его семью" и заявил, что его травмы не тяжёлые.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Дейдей, раненный под Авдеевкой, прокомментировал инцидент, посоветовав не нагнетать истерику и прекратить "смаковать подробности" его ранения.

— Да, ранение не тяжёлое. И я со своей семьёй и друзьями этому рады! Да, я не писал о произошедшем, потому что понимал, что начнётся грязь! Да, я, будучи народным депутатом, находился в зоне АТО. Потому что нужен здесь! И мне плевать, что все думают по этому поводу, я делаю то, что считаю нужным делать, — написал нардеп на своей страничке в "Фейсбсуке".

Дейдей сопроводил текст видео перевязки, адресовав его тем, кто сейчас "смакует подробности".

— Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило — это лёгкое ранение, — добавил депутат.

Ранее Лайф сообщал о том, что под Авдеевкой был ранен украинский нардеп. Его доставили в Днепр на вертолёте. По факту ранения возбуждено уголовное дело.