СМИ: Шесть стран попросили FIFA перенести ЧМ-2022 из Катара

По некоторым данным, письмо с такой просьбой направили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола письмо с просьбой перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну, так как Доха не сможет обеспечить безопасность болельщиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на портал The Local.

— Государства предупредили FIFA о рисках, угрожающих безопасности фанатов и игроков в стране, которая является "базой и замком терроризма", — цитирует портал слова президента федерации Джанни Инфантино.

Как сообщал Лайф, 5 июня Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма.