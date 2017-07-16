Сторонники и противники Трампа устроили демонстрацию у его гольф-клуба

Сейчас в гольф-клубе президента проходит Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин.

Противники и сторонники президента США Дональда Трампа собрались недалеко от его резиденции у гольф-клуба в Нью-Джерси, где сейчас проходит Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин.

По данным AP, сторонников Трампа можно заметить и на территории клуба. В руках демонстранты держат плакаты с предвыборным лозунгом республиканца "Сделаем Америку вновь великой", а также "Мы любим тебя, Дональд!".

Среди протестующих также можно увидеть сторонников соперницы Трампа по президентской гонки Хиллари Клинтон. Ну футболке одной из участницы акции написано "Она сопротивлялась". Всего, по данным агентства, на протест вышло несколько десятков человек.

На турнире из членов семьи Трампа также присутствуют его сын Эрик и дочь Лара.