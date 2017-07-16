Девушка попала в больницу, пытаясь присоединиться к Guns N' Roses в Тель-Авиве

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Девушка попала в больницу, пытаясь присоединиться к Guns N' Roses в Тель-Авиве

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Группа Guns N' Roses. Фото: © TT News Agency/Vilhelm Stokstad via REUTERS

Концерт американских хард-рокеров стал одним из самых посещаемых в израильском городе за всё время.

На концерте американской рок-группы Guns N' Roses в Тель-Авиве девушка попыталась забраться на сцену, где выступали музыканты, и упала с высоты двух метров. Как сообщает портал The Times Of Israel, с множественными травмами пострадавшую доставили в больницу.

По словам медиков, жизни девушки ничего не угрожает, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отмечается, что концерт Guns N' Roses стал одним из самых посещаемых в Тель-Авиве за всё время. Послушать музыкантов пришло более 60 тысяч человек. Организаторы называют цифру в 90 тысяч.

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