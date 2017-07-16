Девушка попала в больницу, пытаясь присоединиться к Guns N' Roses в Тель-Авиве

На концерте американской рок-группы Guns N' Roses в Тель-Авиве девушка попыталась забраться на сцену, где выступали музыканты, и упала с высоты двух метров. Как сообщает портал The Times Of Israel, с множественными травмами пострадавшую доставили в больницу.
По словам медиков, жизни девушки ничего не угрожает, её состояние оценивается как средней степени тяжести.
90 thousand people on the show today, this is @gunsnroses #NotInThisLifetime #GNRintelaviv #gnrinisrael #GnFnR #gunsnroses pic.twitter.com/oTrF6Kvt9G— Fans Of Slash World (@FansOfSlashW) 15 июля 2017 г.
Отмечается, что концерт Guns N' Roses стал одним из самых посещаемых в Тель-Авиве за всё время. Послушать музыкантов пришло более 60 тысяч человек. Организаторы называют цифру в 90 тысяч.
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