Учёные: Запрещённая в РФ мимоза хостилис не то растение, которое дарят женщинам

Ранее она попала в список психотропных веществ из-за того, что в её высушенных частях содержится диметилтриптамин.

"Мимоза хостилис", включённая в список запрещённых наркотических средств и психотропных веществ, не имеет ничего общего с жёлтыми цветами, которые дарят женщинам на 8 Марта. Как рассказала замдиректора по науке ВНИИ цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун, в России опасная мимоза никогда не культивировалась.

— В обиходе растение с жёлтыми цветами носит название "мимоза", его ботаническое название "акация деальбата" или "подбеленная". К роду мимоз оно отношение не имеет, — цитирует ТАСС Наталью Карпун.

По её словам, представители рода мимоз на Северном Кавказе растут в единичных экземплярах в ботанических садах или питомниках.

Как сообщал Лайф, "мимоза хостилис" попала в расширенный перечень подлежащих контролю в России наркотических средств и психотропных веществ. Постановление 15 июля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.