Мощный снегопад обрушился на Сантьяго, один человек погиб

Как говорят метеорологи, этот снегопад стал самым крупным в столице Чили с 2007 года.

Обильный снегопад прошёл в чилийской столице Сантьяго. По сообщению местных СМИ, более 280 тысяч человек остались без электроэнергии. Перекрыты многие автомагистрали.

Отмечается, что погиб один человек: на него упал оторвавшийся провод воздушной линии электропередачи. Ещё двое пострадали.