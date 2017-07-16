Мощный снегопад обрушился на Сантьяго, один человек погиб

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Мощный снегопад обрушился на Сантьяго, один человек погиб

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Парк развлечений после снегопада в Сантьяго. Фото: © REUTERS/Carlos Vera

Как говорят метеорологи, этот снегопад стал самым крупным в столице Чили с 2007 года.

Обильный снегопад прошёл в чилийской столице Сантьяго. По сообщению местных СМИ, более 280 тысяч человек остались без электроэнергии. Перекрыты многие автомагистрали.

Отмечается, что погиб один человек: на него упал оторвавшийся провод воздушной линии электропередачи. Ещё двое пострадали.

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