Клинцевич: ЕС и Украина только подписали соглашение, а кризис уже налицо

Сенатор Франц Клинцевич назвал "хорошей миной при плохой игре" заявление главы украинского МИД о ненужности итоговой декларации саммита Украина — ЕС.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда заметил, что то, что Павел Климкин назвал "ещё одной бумажкой", для ЕС — устоявшийся годами ритуал, необходимость которого не обсуждается.
От перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях
Сенатор Франц Клинцевич
Франц Клинцевич. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Как сообщал Лайф, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в декларации по итогам форума нет никакой необходимости, так как это "ещё одна бумажка".
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