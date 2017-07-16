Клинцевич: ЕС и Украина только подписали соглашение, а кризис уже налицо

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ прокомментировал слова Павла Климкина по итогам саммита ЕС — Украина.

Сенатор Франц Клинцевич назвал "хорошей миной при плохой игре" заявление главы украинского МИД о ненужности итоговой декларации саммита Украина — ЕС.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда заметил, что то, что Павел Климкин назвал "ещё одной бумажкой", для ЕС — устоявшийся годами ритуал, необходимость которого не обсуждается.

От перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях Сенатор Франц Клинцевич Франц Клинцевич. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Как сообщал Лайф, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в декларации по итогам форума нет никакой необходимости, так как это "ещё одна бумажка".