Экс-глава ФБР напишет мемуары о работе при администрации Трампа

Коми расскажет, какими принципами руководствовался в самые сложные моменты работы.

Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми пишет книгу о своей карьере, в том числе о работе при администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, в книге будет рассказано "о принципах, которым руководствовался Коми в самые сложные моменты своей юридической карьеры". Одной из тем станет расследование, связанное с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. Расскажет Коми и об ухудшении отношений с Трампом из-за расследования ФБР о возможном "вмешательстве" представителей России в президентские выборы США 2016 года.

Литературный агент Коми Мэтт Латимер отметил, что все крупные издательские дома Соединённых Штатов уже заинтересовались книгой. Тендер на её издание будет объявлен через несколько дней.

Напомним, Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с сентября 2013 года. В мае 2017 года Трамп сообщил о его отставке. Одной из причин увольнения СМИ называли отказ Коми присягнуть американскому лидеру на верность.