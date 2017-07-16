В США спасли застрявшую в водостоке гольф-поля собаку спустя пять дней поисков

В Нью-Йорке специалистам по охране животных и полицейским удалось вызволить собаку, застрявшую в водостоке гольф-поля.

Как сообщается, пёс породы бордер-колли по кличке Джеймс Браун пропал 10 июля. Накануне один игроков услышал, как в водостоке кто-то скулит, и сообщил об этом работникам гольф-клуба. Те, в свою очередь, связались с организацией по охране животных и полицейскими.

Общими усилиями собаку вызволили из ловушки, а затем отправили в ветклинику, где медики с удивлением нашли состояние Джеймса Брауна нормальным, несмотря на такие долгие мучения.