В США спасли застрявшую в водостоке гольф-поля собаку спустя пять дней поисков

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В США спасли застрявшую в водостоке гольф-поля собаку спустя пять дней поисков

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Фото: ©flickr.com/Trevis Rothwell

В Нью-Йорке специалистам по охране животных и полицейским удалось вызволить собаку, застрявшую в водостоке гольф-поля.

Как сообщается, пёс породы бордер-колли по кличке Джеймс Браун пропал 10 июля. Накануне один игроков услышал, как в водостоке кто-то скулит, и сообщил об этом работникам гольф-клуба. Те, в свою очередь, связались с организацией по охране животных и полицейскими.

Общими усилиями собаку вызволили из ловушки, а затем отправили в ветклинику, где медики с удивлением нашли состояние Джеймса Брауна нормальным, несмотря на такие долгие мучения.

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