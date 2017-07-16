Сталлоне показал неизвестный кадр из "Рокки"

Актёр и звезда кинофраншизы "Рокки" Сильвестр Сталлоне показал редкую фотографию удалённой сцены из первого фильма про боксёра Бальбоа. Чёрно-белый снимок он выложил в "Инстаграм".
Актёр написал, что фото редкое, потому что студия случайно сожгла все кадры, не вошедшие в картину, и их осталось совсем немного.
— Редкая удалённая сцена из "Рокки". Это момент до того, как Рокки нокаутирует Диппера (его играет восхитительный Стэн Шоу), который угрожал ему и занял его шкафчик, — подписал Сталлоне.
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