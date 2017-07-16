Сталлоне показал неизвестный кадр из "Рокки"

В первоначальном варианте фильма 1976 года присутствовала сцена стычки Рокки Бальбоа и его основного конкурента в зале Диппера Брауна.

Актёр и звезда кинофраншизы "Рокки" Сильвестр Сталлоне показал редкую фотографию удалённой сцены из первого фильма про боксёра Бальбоа. Чёрно-белый снимок он выложил в "Инстаграм".

Rare deleted scene from ROCKY Unfortunately the studio burned all THE OUT TAKES by accident and only a few pictures remain ... This is the moment before ROCKY and knocks out DIPPER, ( played by the excellent Stan Shaw) who threatens him and took his locker! KEEP PUNCHING MY FRIENDS Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Июл 14 2017 в 10:07 PDT

Актёр написал, что фото редкое, потому что студия случайно сожгла все кадры, не вошедшие в картину, и их осталось совсем немного.

— Редкая удалённая сцена из "Рокки". Это момент до того, как Рокки нокаутирует Диппера (его играет восхитительный Стэн Шоу), который угрожал ему и занял его шкафчик, — подписал Сталлоне.