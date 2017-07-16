В США из продажи отзывают более трёх тысяч тонн хот-догов

Всеми любимый фастфуд изымают из продажи в связи с жалобами потребителей на частички костей в продукции.

Одно из нью-йоркских мясоперерабатывающих предприятий отзывает из продажи семь миллионов фунтов (более трёх тысяч тонн) хот-догов и сосисок. Как сообщает Reuters, речь в основном идёт о продукции бренда Sabrett, которая на протяжении многих десятилетий является практически неотъемлемой частью образа Большого яблока.

По данным агентства, серьёзных инцидентов, связанных с обнаружением непереработанных частичек костей, зафиксировано не было. В компании уже принесли извинения и пообещали обеспечить потребителям безопасность.

— Уже четвёртое поколение нашей семьи владеет этим бизнесом, и Sabrett очень серьёзно относится к своей обязанности по обеспечению потребителей безопасными продуктами, у нас существует очень жёсткая программа проверки безопасности. Мы глубоко сожалеем о малейшем беспокойстве или неудобстве, которое принесли нашим клиентам, — говорится в сообщении компании.