В афганской "Улице Сезам" появился персонаж, который учит уважать женщин

Зирак, который, как сообщают его создатели, любит учиться, также расскажет детям о важности образования.

В афганской версии популярного шоу для детей "Улица Сезам" появился новый персонаж-маппет, который учит детей гендерному равенству.

Как сообщает ABC News, персонажа зовут Зирак, что в переводе означает "умный", и он любит учиться. Он "брат" Зари, которая появилась в афганской версии телепрограммы в прошлом году. Зари должна была вдохновить девочек в консервативной мусульманской стране, а её брат теперь должен показать мальчикам важность уважения женщин.

Как рассказал глава телеканала TOLO TV, на котором выходит шоу, после чрезвычайно положительной реакции на Зари как детей, так и родителей целью было сделать персонаж, который расскажет детям о важности равноправия полов и образования в стране, где подавляющее большинство девочек не посещают школу, а уровень грамотности среди женщин является одним из самых низких в мире.