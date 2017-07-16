Джастина Бибера оштрафовали за использование телефона за рулём

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Джастина Бибера оштрафовали за использование телефона за рулём

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Полицейский выписал штраф Джастину Биберу. Фото: Twitter/@TMZ

Чем именно занимался певец — звонил кому-то или просто держал телефон в руках, — неизвестно.

Канадскому поп-исполнителю Джастину Биберу выписали штраф за использование мобильного телефона за рулём автомобиля. Полицейский заметил телефон в руках музыканта, когда тот двигался на своём "гелендвагене" по Беверли-Хиллз в Калифорнии.

Отметим, что по версии журнала Billboard Бибер является одним из высокооплачиваемых мировых музыкантов. Поэтому проблем с выплатой штрафа (в Лос-Анджелесе его размер составляет $162), скорее всего, у певца не будет.

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