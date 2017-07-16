Джастина Бибера оштрафовали за использование телефона за рулём

Чем именно занимался певец — звонил кому-то или просто держал телефон в руках, — неизвестно.

Канадскому поп-исполнителю Джастину Биберу выписали штраф за использование мобильного телефона за рулём автомобиля. Полицейский заметил телефон в руках музыканта, когда тот двигался на своём "гелендвагене" по Беверли-Хиллз в Калифорнии.

Justin Bieber Pulled Over for Using Cell Phone While Driving in Beverly Hills https://t.co/1iLw7Nvsik — TMZ (@TMZ) 15 июля 2017 г.

Отметим, что по версии журнала Billboard Бибер является одним из высокооплачиваемых мировых музыкантов. Поэтому проблем с выплатой штрафа (в Лос-Анджелесе его размер составляет $162), скорее всего, у певца не будет.