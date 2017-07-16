NYT: Партия регионов платила Манафорту больше, чем официально тратила

По данным издания, таким образом, за два года работы экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа получил почти 17 млн долларов, в то время как партия в отчётах указала расходы в размере 15 млн долларов.

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт за годы работы с украинской Партией регионов получил больше, чем объединение официально тратило. Об этом сообщает New York Times.

Так, согласно данным издания, в 2012 году годовые расходы партии составили 11,1 млн долларов, а Манафорт в своей налоговой декларации указал доход от партии в размере 12,1 млн долларов.

В 2013 году Партия регионов потратила 3,7 млн долларов, а Манафорт получил от неё 4,5 миллиона.

Представитель политика отказался комментировать такую информацию.

— Любые вопросы относительно обязательств партии по отчётности следует направлять представителям партии, которые за эту отчётность несут ответственность, — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее агентство AP сообщило, что экс-глава избирательной кампании Трампа получал средства из чёрной кассы партии.