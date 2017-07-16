Гражданку Белоруссии зажало в поезде в Риме из-за невнимательности машиниста

Пассажиры вовремя заметили пострадавшую и нажали на аварийный тормоз, что помогло женщине избежать более серьёзных травм.

Гражданка Белоруссии получила серьёзные травмы после того, как была зажата между дверями поезда на станции метрополитена "Термини" в Риме. Об этом сообщают местные СМИ.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как женщина, держа в руках сумку, заходит в вагон и на несколько секунд задерживается в дверях. В этот момент двери захлопнулись, и поезд начал набирать ход. Проехав несколько метров, состав остановился. На помощь 43-летней белоруске подоспели очевидцы.

В настоящее время женщина находится в больнице в отделении интенсивной терапии: у неё повреждено лёгкое, сломан таз и травмированы руки и ноги.

По данным СМИ, машинист в момент посадки пассажиров ужинал. Возможно, отвлёкшись на еду, он невнимательно посмотрел в зеркала заднего наблюдения, после чего спокойно закрыл двери.