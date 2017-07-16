Истребители сопроводили самолёт Korean Air в аэропорт Штутгарта

Между воздушной гаванью и лайнером была потеряна радиосвязь, в настоящее время причины сбоя выясняются.

Истребители ФРГ сопроводили пассажирский лайнер в аэропорт Штутгарта. Военные самолёты были подняты в воздух после того, как с "боингом" авиакомпании Korean Air, который летел из Сеула в Цюрих, была потеряна радиосвязь.

Как отмечает BILD, лайнер благополучно приземлился в Штутгарте в 22:23. В настоящее время сотрудники воздушной гавани выясняют причину потери связи. 200 пассажиров, которые должны были попасть в Цюрих, в результате останутся на ночь в терминале штутгартского аэропорта.

Как отмечает СМИ, появление в небе истребителей обеспокоило местных жителей, некоторые из которых даже вызвали полицию.