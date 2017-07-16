В годовщину попытки переворота жители Турции услышали в телефонах голос Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в честь годовщины несостояшегося военного переворота в стране записал для жителей поздравление, которое пользователи мобильных телефонов услышали вместо привычных гудков. Об этом сообщают турецкие СМИ.
— Как президент я поздравляю вас с Днём демократии и национального единства, желаю мученикам милости Аллаха, а героям — здоровья и благополучия, — услышали в трубке телефона жители Турции.
Telefonla arama yapayım dedim sn.Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan 'nın sesi çıkıverdi karşıma pic.twitter.com/O7maU6qpMF— Oğuzhan Ceylan (@oguzhanceyln) 15 июля 2017 г.
Как сообщается, сюрприз от президента поджидал пользователей мобильных операторов Turk Telekom, Turkcell и Vodafone. После обращения можно было услышать обычные гудки.
Напомним, год назад в ночь с 15 на 16 июля часть турецких военнослужащих попыталась осуществить государственный переворот. Тогда погибло более 240 человек, более двух тысяч получили ранения.
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