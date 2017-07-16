В годовщину попытки переворота жители Турции услышали в телефонах голос Эрдогана

Президент Турции обратился к жителям с поздравлением с национальным праздником и пожелал им здоровья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в честь годовщины несостояшегося военного переворота в стране записал для жителей поздравление, которое пользователи мобильных телефонов услышали вместо привычных гудков. Об этом сообщают турецкие СМИ.

— Как президент я поздравляю вас с Днём демократии и национального единства, желаю мученикам милости Аллаха, а героям — здоровья и благополучия, — услышали в трубке телефона жители Турции.

Как сообщается, сюрприз от президента поджидал пользователей мобильных операторов Turk Telekom, Turkcell и Vodafone. После обращения можно было услышать обычные гудки.

Напомним, год назад в ночь с 15 на 16 июля часть турецких военнослужащих попыталась осуществить государственный переворот. Тогда погибло более 240 человек, более двух тысяч получили ранения.