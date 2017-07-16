Макрон: Трамп обещал найти решение по Парижскому соглашению

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Макрон: Трамп обещал найти решение по Парижскому соглашению

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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Charles Platiau

1 июня американский лидер объявил, что США выйдут из первого глобального соглашения по климату.

Президент США Дональд Трамп может подумать над изменением решения по Парижскому климатическому соглашению. В этом уверен президент Франции Эммануэль Макрон, который рассказал о договорённостях с американским лидером по этому вопросу.

— Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности о связи климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы, — цитирует слова французского лидера издание Journal du Dimanche.

Макрон добавил, что во время визита президента США в Париж они детально обсудили моменты, которые могут позволить Трампу поменять своё мнение по поводу соглашения.

Как сообщал Лайф, 1 июня американский лидер объявил, что США выйдут из Парижского соглашения по климату. Трамп неоднократно указывал, что соглашение стоило бы американцам миллиардов долларов.

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