В Калифорнии серийного убийцу кошек приговорили к 16 годам заключения

Адвокат преступника утверждает, что однажды его подзащитный в момент убийства находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд в штате Калифорния приговорил 25-летнего Роберта Роя Фармера к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки, сообщает Daily Mail.

Известно, что сын экс-капитана полиции Сан-Хосе был арестован 8 октября 2015 года после того, как животных стали находить мёртвыми. В машине преступника были обнаружены охотничий нож, кошачьи ошейники и перчатки с кровью и шерстью.

Pet owners emotional as serial cat killer given max jail sentence... https://t.co/V1kRBVzLih — DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) 15 июля 2017 г.

По словам адвоката осуждённого, как-то раз при совершении убийства кошки молодой человек находился под воздействием метамфетамина.

Сам преступник, по словам его представителя, раскаивается в содеянном.

— Такое чувство, будто кто-то другой совершал эти преступления. Но я знаю, что это был я. Я украл у этих людей членов семьи. Тот факт, что я был не в себе, никак меня не оправдывает, — говорится в письме Фармера, которое адвокат зачитал в зале суда.