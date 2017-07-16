В Анкаре во время митинга дрон упал на толпу, есть пострадавшие

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В Анкаре во время митинга дрон упал на толпу, есть пострадавшие

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Фото: Twitter/Engin Bas

В годовщину попытки государственного переворота в Турции прошли многотысячные шествия.

Беспилотник упал в толпу людей, собравшихся на торжественный митинг в Анкаре по случаю годовщины попытки госпереворота. По данным турецких СМИ, лёгкие ранения получили от шести до 11 человек.

В это время с речью выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После инцидента он остановил выступление и попросил врачей оказать помощь травмированным.

Отмечается, что беспилотник снимал видео и транслировал его на экраны у сцены. Причина его падения пока неизвестна.

Как сообщал Лайф, в годовщину попытки государственного переворота в Турции проходят многотысячные шествия. В мероприятиях приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и внуками и премьер Бинали Йылдырым.

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