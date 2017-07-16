Корабль носит имя американского моряка, который защищал базу Пёрл-Харбор во время нападения японцев в 1941 году.

Новый ракетный эсминец "Джон Финн" ввели в строй в США. Торжественная церемония состоялась на военно-морской базе Пёрл-Харбор (штат Гавайи), сообщает пресс-служба Пентагона.

— Мы верим в мир с помощью силы. Умная сила поддерживается грубой силой. И тяжёлая сила корабля лично посылает сигнал нашим друзьям и противникам, что наше внимание сфокусировано на данном регионе, — сказал глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

Назван эсминец в честь американского моряка Джона Финна, защищавшего базу Пёрл-Харбор во время нападения японцев в декабре 1941 года. За проявленный героизм он был награждён орденом Почёта. Финн скончался в 2010 году в возрасте 100 лет.