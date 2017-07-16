В США хирурги провели операцию сенатору Маккейну

Отмечается, что республиканец подвергся "минимально инвазивной" процедуре для удаления пятисантиметрового сгустка крови.

Хирурги удалили сгусток крови крови над левым глазом сенатора Джона Маккейна. Как сообщили в офисе политика, операция была проведена в пятницу, 14 июля, в Финиксе, штат Аризона.

— Сенатор отдыхает дома и находится в хорошем состоянии. Его врачи из клиники Майо сообщают, что операция прошла очень хорошо и у пациента хорошее настроение, — говорится в сообщении.

В настоящее время 80-летний республиканец восстанавливается после хирургического вмешательства в своём доме в Аризоне. Врачи советовали ему продлить больничный на следующую неделю.

Бывший кандидат на пост президента США на протяжении долгого времени боролся с меланомой — первые симптомы проявились ещё в 1993 году.