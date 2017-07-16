В США невеста отменила свадьбу за $30 тысяч и пригласила бездомных

О причинах расставания со своим молодым человеком 25-летняя американка не рассказывает.

Жительница американского штата Индиана отменила свою свадьбу и вместо торжественной церемонии пригласила бездомных, пишет Indianapolis Star.

По сообщению портала, Сара Камминс планировала свадьбу своей мечты два года. Всё это время она работала сверхурочно и упорно копила деньги, чтобы собрать необходимые $30 тысяч.

Когда к заветному празднику всё было готово — и жених, и лучший ресторан — 25-летняя девушка отменила торжество и пригласила на него бездомных из разных приютов.

В ресторане счастливые гости насладились мясными шариками, козьим сыром, жаренными с чесноком брускеттами, куриной грудкой и артишоками. К блюдам прилагалось несколько видов алкогольных напитков, в том числе вино и виски. Всего несостоявшуюся свадьбу посетило более 150 человек.

На руках у девушки также остались два билета в Доминиканскую Республику — свадебное путешествие молодожёнов. После банкета Сара решила, что на отдых поедет со своей мамой.