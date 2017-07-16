Число жертв пожара в Иркутской области возросло до семи

В садоводческом товариществе сгорел деревянный дом, среди погибших, по предварительным данным, есть дети.

Останки ещё одного взрослого нашли спасатели в сгоревшем доме в Братске.

Таким образом, число погибших в огне — семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Деревянное строение было полностью охвачено огнём, произошло обрушение кровли, горела баня. Спустя полчаса в ходе разбора и проливки строительных конструкций пожарные обнаружили останки семи человек, — рассказали Лайфу в пресс-службе регионального управления.

Напомним, пожар произошёл в садоводческом товариществе "Железнодорожник" города Братска. По предварительным данным, среди погибших есть дети.