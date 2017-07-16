Женщины-конгрессмены в США выступили за право носить на работе вещи без рукавов

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Женщины-конгрессмены в США выступили за право носить на работе вещи без рукавов

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Ранее спикер палаты представителей заявил о намерении ограничить возможность коллег-женщин ходить с обнажёнными руками и в открытой обуви.

Представительницы нижней палаты конгресса США выступили за право носить одежду, открывающую руки. Так, ранее среди сотрудниц прошла акция "Пятница без рукавов".

— Спасибо всем коллегам, которые поддержали меня в "пятницу без рукавов", потому что женщины имеют право обнажать руки! — написала Джеки Спайер из комитета палаты представителей по вопросам вооружения.

— Сейчас 2017 год, женщины голосуют, занимают руководящие посты и выбирают собственный стиль. Пришло время обновить правила, чтобы они отражали нашу эпоху! — сказала Шелли Пингри.

По данным The Hill, такой комментарий направлен в адрес спикера палаты представителей Пола Райана, который ранее заявил, что вместе с парламентским приставом будет работать над модернизацией дресс-кода, подразумевающей запрет сотрудницам носить вещи без рукавов и открытую обувь.

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