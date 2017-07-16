Эрдоган надеется на одобрение закона о смертной казни в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою поддержку возвращения смертной казни в стране во время торжественного митинга, посвящённого памяти жертв попытки госпереворота. Об этом сообщает The Guardian.

— Если закон о смертной казни пройдёт через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдёт, — сказал президент Турции.

Напомним, о возможности восстановления смертной казни заговорили после неудачной попытки госпереворота, которую осуществила группа турецких военных в ночь на 16 июля 2016 года. Весной Эрдоган также заявлял, что этот вопрос может быть вынесен на референдум.