Пожар в жилом доме в Китае унёс жизни 14 человек

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Пожар в жилом доме в Китае унёс жизни 14 человек

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В настоящий момент пожар локализован. Специалисты выясняют возможные причины возгорания.

В результате пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая погибло 14 человек, сообщает телеканал Jiangsu TV.

Огонь вспыхнул в населённом пункте Юйшань недалеко от города Чаншу в 4:30 утра (23:30 мск). В момент трагедии в здании находилось более 20 человек.

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