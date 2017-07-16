Пожар в жилом доме в Китае унёс жизни 14 человек

В настоящий момент пожар локализован. Специалисты выясняют возможные причины возгорания.

В результате пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая погибло 14 человек, сообщает телеканал Jiangsu TV.

#BREAKING least 10 dead after fire broke out in residential building in east #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/if3k0EZHPN — CGTN (@CGTNOfficial) 16 июля 2017 г.

Огонь вспыхнул в населённом пункте Юйшань недалеко от города Чаншу в 4:30 утра (23:30 мск). В момент трагедии в здании находилось более 20 человек.