Скончался актёр Владимир Толоконников

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Скончался актёр Владимир Толоконников

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Широкую известность артист получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова.

В Подмосковье на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей. Вчера, 15 июля, дома у артиста остановилось сердце.

Владимир Толоконников — советский, российский и казахстанский актёр театра и кино. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.

Был ведущим артистом Академического русского театра драмы им. Лермонтова в Алма-Ате.

Выражаем соболезнования родным и поклонникам артиста.

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