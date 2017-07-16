Скончался актёр Владимир Толоконников

Широкую известность артист получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова.

В Подмосковье на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей. Вчера, 15 июля, дома у артиста остановилось сердце.

Владимир Толоконников — советский, российский и казахстанский актёр театра и кино. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.

Был ведущим артистом Академического русского театра драмы им. Лермонтова в Алма-Ате.

Выражаем соболезнования родным и поклонникам артиста.