СК начал проверку после гибели семи человек при пожаре в Иркутской области

Согласно предварительным данным, в числе семи погибших при пожаре в садоводческом товариществе — трое детей.

Следственный отдел по городу Братску СУ СКР по Иркутской области начал проверку по факту гибели семи человек в результате возгорания дачного дома и бани.

Как говорится в сообщении СУ СКР по региону, в настоящий момент устанавливаются личности погибших, причина возгорания и все обстоятельства происшествия.

Напомним, пожар произошёл в садоводческом товариществе "Железнодорожник" города Братска.