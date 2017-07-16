СК начал проверку после гибели семи человек при пожаре в Иркутской области

Согласно предварительным данным, в числе семи погибших при пожаре в садоводческом товариществе — трое детей.
Следственный отдел по городу Братску СУ СКР по Иркутской области начал проверку по факту гибели семи человек в результате возгорания дачного дома и бани.
Как говорится в сообщении СУ СКР по региону, в настоящий момент устанавливаются личности погибших, причина возгорания и все обстоятельства происшествия.
Напомним, пожар произошёл в садоводческом товариществе "Железнодорожник" города Братска.
- Популярные
- По времени