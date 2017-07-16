Глава МИД Австралии раскритиковала Трампа за комплимент жене Макрона

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп раскритиковала президента США Дональда Трампа за сомнительные комплименты супруге его французского коллеги Эммануэля Макрона.
Как сообщал Лайф, Трамп во время визита в Париж похвалил Брижит Макрон за красоту и хорошую физическую форму.
— Интересно, может ли она сказать то же самое о нём? — ответила Бишоп на вопрос о том, польщена бы была она или оскорблена, если бы подобные комментарии прозвучали в её адрес. — Думаю, я была бы ошеломлена. Это довольно интересный комментарий.
President Trump tells the French first lady that she's "in such good shape" https://t.co/vSL9WANO29 pic.twitter.com/1g4hYo7Lhf— NBC News (@NBCNews) 13 июля 2017 г.
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