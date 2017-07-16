Глава МИД Австралии раскритиковала Трампа за комплимент жене Макрона

"Она в такой хорошей физической форме. Красивая", — отметил президент США во время визита в Париж.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп раскритиковала президента США Дональда Трампа за сомнительные комплименты супруге его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Как сообщал Лайф, Трамп во время визита в Париж похвалил Брижит Макрон за красоту и хорошую физическую форму.

— Интересно, может ли она сказать то же самое о нём? — ответила Бишоп на вопрос о том, польщена бы была она или оскорблена, если бы подобные комментарии прозвучали в её адрес. — Думаю, я была бы ошеломлена. Это довольно интересный комментарий.