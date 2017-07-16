Кличко отметит день рождения в США вместе с детьми

Лучшим подарком для себя градоначальник украинской столицы назвал общение с детьми и порядок в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко отпразднует свой день рождения (19 июля) в США вместе со своими детьми. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Отмечается, что градоначальник, по давно сложившейся традиции, в свой главный праздник возьмёт отпуск на неделю.

— Мои дети сейчас в летнем лагере недалеко от Канады. Уже в течение многих лет мой день рождения — это, так сказать, родительский день. Поэтому я поеду навестить детей и праздник буду отмечать в узком семейном кругу, — приводит издание слова мэра украинской столицы.

Кличко также добавил, что один из лучших подарков для него в этот день — порядок в городе.

— Я, как и все жители, хочу, чтобы наш Киев был современной европейской столицей, и делаю всё для этого, — заключил мэр.