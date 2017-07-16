В Свердловской области на День металлурга обезглавили статую Ленина

От вандалов пострадал памятник в посёлке Динас под Первоуральском.

Фотографии с обезглавленным Лениным появились в социальных сетях. После этого полиция поймала 32-летнего мужчину, который снёс статуе голову.

Со слов пресс-службы МВД региона, вандал был пьян и употреблял наркотики. Сейчас молодой человек ждёт суда по мере пресечения по административному делу.

МВД проверяет основания для возбуждения уголовного дела по статье "Вандализм". Они установят, каким образом мужчина повредил памятник.