В Свердловской области на День металлурга обезглавили статую Ленина

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В Свердловской области на День металлурга обезглавили статую Ленина

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Фото: vk.com

От вандалов пострадал памятник в посёлке Динас под Первоуральском.

Фотографии с обезглавленным Лениным появились в социальных сетях. После этого полиция поймала 32-летнего мужчину, который снёс статуе голову.

Со слов пресс-службы МВД региона, вандал был пьян и употреблял наркотики. Сейчас молодой человек ждёт суда по мере пресечения по административному делу.

МВД проверяет основания для возбуждения уголовного дела по статье "Вандализм". Они установят, каким образом мужчина повредил памятник.

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