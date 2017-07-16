Северная Корея отказалась вести переговоры с США по ядерной программе

КНДР не будет обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США "не прекратят вражескую политику". Об этом сообщает ЦТАК.

— США должны осознать тот факт, что пока они не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации не будет возможен никогда, — говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что "бандитские попытки" Америки мобилизовать целую планету на участие в кампании против Северной Кореи никогда не сработают.