Северная Корея отказалась вести переговоры с США по ядерной программе

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Северная Корея отказалась вести переговоры с США по ядерной программе

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Фото: ©REUTERS/Denis Balibouse

КНДР не будет обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США "не прекратят вражескую политику". Об этом сообщает ЦТАК.

— США должны осознать тот факт, что пока они не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации не будет возможен никогда, — говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что "бандитские попытки" Америки мобилизовать целую планету на участие в кампании против Северной Кореи никогда не сработают.

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