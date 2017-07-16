"Желаю, чтобы все" и другие цитаты героев Владимира Толоконникова

Сегодня, 16 июля, стало известно, что в Подмосковье в возрасте 74 лет скончался легендарный советский и российский актёр Владимир Толоконников. На его счету более 70 ролей в фильмах и сериалах. Вот, что говорили герои Толоконникова.

Люди — самые несчастные существа. Бегают, суетятся. Всё время им что-то надо. Рабы своих желаний Старик Хоттабыч, "Хоттабыч" Кадр из фильма Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Полиграф Шариков, "Собачье сердце" Кадр из фильма Трудный путь вы выбрали, но не дано вам другого Архип, "Паршивые овцы" Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Паниковский сказал, что гири эти — золотые! Козлевич, "Мечты идиота" Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Я могу научить тебя, как найти путь к сердцу женщины Старик Хоттабыч, "Хоттабыч" Кадр из фильма Желаю, чтобы все Полиграф Шариков, "Собачье сердце" Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Поэтому считаю уместным поставить здесь точку Игорь Андреевич, "Китайская бабушка" Кадр из фильма Ехала бы ты отсюда, дочка. Нехорошее тут место. Проклятое Дед Игнат, "Царапина" Кадр из фильма Что-то вы меня больно утесняете, папаша Полиграф Шариков, "Собачье сердце" Кадр из фильма Я тебе ещё не то расскажу, женщина Старик Хоттабыч, "Хоттабыч" Кадр из фильма