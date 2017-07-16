Синоптики объявили в Москве жёлтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре предупреждают жителей столицы об интенсивной грозе, сильном ветре и дожде.

Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности на 16 июля в Москве и области. Днём столицу ожидают гроза, сильный ветер и дождь.

Стоит отметить, что при этом температура воздуха будет держаться на уровне 23–25 градусов тепла. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, однако при грозе с порывами она возрастёт до 12–17 метров в секунду.

Ранее Лайф писал, что на выходных в Москве ожидается гроза с градом. МЧС России рекомендует по возможности оставаться в такую погоду дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в столице прекратятся в четверг, 20 июля.