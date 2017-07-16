Эрдоган рассказал о множестве врагов, ожидающих гибель Турции

По словам турецкого лидера, перечисление недоброжелателей может привести к крупному международному кризису.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что у страны много врагов, которые ждут её гибели.

— Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведёт к очень крупному кризису международного масштаба, — заявил турецкий лидер на митинге по случаю годовщины попытки переворота в Анкаре.

Эрдоган также напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации попытки переворота, сейчас живёт в Соединённых Штатах.

Свою речь турецкий лидер заключил словами о том, что при подавлении прошлогоднего мятежа "всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет".

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 человек, более двух тысяч человек были ранены. Вчера в десятках турецких городов прошли многотысячные шествия в годовщину попытки госпереворота.