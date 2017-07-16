Рейтинг Трампа установил антирекорд за полгода президентства

Деятельность главы Белого дома одобряют всего 36% участников опроса, 58% недовольны работой президента США.

Спустя полгода президентства рейтинг одобрения деятельности главы американского лидера Дональда Трампа составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был подготовлен ABC News и The Washington Post. Своё недовольство работой главы государства выразили 58% респондентов, а 63% считают неуместными его действия, направленные на получение компромата на Хиллари Клинтон.

Таким образом, рейтинг президента Трампа снизился ещё на 6 п.п. в сравнении с тем, который был подготовлен к 100 дням на новом посту. По информации СМИ, данный показатель является самым низким у президентов США за последние 70 лет, которые проработали в должности главы государства такой отрезок времени.

Кроме того, результаты опроса говорят о том, что, по мнению 60% респондентов, Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США, а ещё 67% уверены в том, что способствовала этому команда Дональда Трампа.