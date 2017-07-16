В Ростове-на-Дону из-за рытья котлована обрушилась стена жилого дома

Стена двухэтажного четырёхквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
Уточняется, что ЧП произошло накануне в ходе строительных работ и разрытия котлована на улице Серафимовича.
В результате инцидента никто не пострадал. Всех жильцов дома эвакуировали. Сейчас на месте ведутся работы по укреплению конструкции дома и устранению деформаций.
По факту обрушения проводится доследственная проверка.
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