Что мы знаем об экс-солистке "Ленинграда" Василисе Старшовой

Сегодня, 16 июля, сравнительно новая солистка "Группировки Ленинград" Василиса Старшова объявила о своём уходе. Лайф вспоминает о том, кто она такая и чем "традиционно" занимаются бывшие "девочки Шнура" после ухода из группы.

Стоит отдать должное Шнуру, девочек он выбирает с прекрасными вокальными (да и внешними) данными. 23-летняя Василиса Старшова, например, до прихода в группу вполне состоялась как музыкант. Ну разве что не хватало известности.

Она родилась в пригороде Санкт-Петербурга. С пяти лет занималась вокалом, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а после поступила в одно из ведущих музучилищ страны — Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова. Правда, бросила его в 2011 году, заявив, что оперное пение не вызывает у неё никакого интереса.

Ооохххх...❤️ Публикация от Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova) Июн 24 2017 в 5:49 PDT

В 2011 году она переехала в Москву и стала солисткой группы "Флеш-моб". В 2013 году Старшова стала полуфиналисткой конкурса "Новая волна".

В марте 2016 года стало известно о том, что группировку покидает солистка, Алиса Вокс. Но Шнур к тому моменту уже присмотрел двух новых девочек, одной из которых и стала Василиса.

Василису Старшову и Флориду Чантурию отобрали из трёх сотен претенденток на двухдневном кастинге. Будущих солисток выбирал лично Сергей Шнуров. Первый концерт с новыми солистками прошёл в Stadium Live 24 марта 2016 года. И легендарные "Лабутены" исполняли уже они.

Ураганистая и шебутная. Огонь-баба! После того первого концерта с новыми девчонками сразу за кулисами, побросав инструменты, мы все обнимались, смеялись и плакали, прыгали и вопили. Это была удачно закончившаяся авантюра — как ограбление банка Сергей Шнуров

Василиса, конечно, разместила видео одного из первых концертов у себя на странице.

Группировка записала множество песен, среди которых "Очки Собчак", "Обезьяна и Орёл". Клипы на них набрали миллионы просмотров.

В июне Старшова заявила, что не сможет поехать в юбилейный тур к 20-летию группировки по причине болезни. Во всяком случае, пропустит его начало. После выступлений в российских городах музыканты отправятся в Будапешт, Ниццу, Берлин, Прагу, Нью-Йорк, а 1 декабря завершат гастроли в Минске.

Дорогие Новосибирск, Хабаровск, Владивосток!!! К большому моему сожалению не успела поправиться к концертам.( Простите меня пожалуйста.✨ И хорошо вам повеселится!!! Я буду с вами всей душой! #leningradontour Публикация от Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova) Июн 7 2017 в 7:22 PDT

Ну и сегодня, 16 июля, стало известно о её уходе из группы. Будет ли Шнур искать новую солистку "в пару" к Флориде Чантурии или решит не повторять эксперимент с двумя девочками — скоро узнаем.