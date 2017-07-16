Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что труд работников данной отрасли пользуется заслуженным уважением в обществе.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днём металлурга. Как сообщили в пресс-службе Кремля, этот праздник отмечается в РФ в 60-й раз.

Глава государства подчеркнул, что эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы и укрепления обороноспособности страны.

— И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе, — говорится в поздравлении.

Также российский лидер отметил, что нынешнее поколение работников предприятий отрасли "бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников".

По словам главы государства, потенциал данной отрасли нужно задействовать в реализации крупных проектов, направленных на развитие регионов страны.