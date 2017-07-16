Марк Цукерберг опубликовал первую фотографию с беременной женой

33-летний миллиардер рассказал, что снимок был сделан несколько недель назад на Аляске.

Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях первую фотографию с беременной супругой Присциллой. Как сообщает Daily Mail, сейчас пара ожидает второго ребёнка. В 2015 году у них родилась дочка Максима Цукерберг.

— Эта одна из моих любимых фотографий, снятая на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад, — подписал снимок Цукерберг.

В самом северном штате США супруги отмечали 4 июля (День независимости).

Жена миллиардера также выкладывала фотографии на своей странице в "Фейсбуке", но это первый официальный снимок, где она во время беременности вместе с мужем.