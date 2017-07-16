Марк Цукерберг опубликовал первую фотографию с беременной женой

Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях первую фотографию с беременной супругой Присциллой. Как сообщает Daily Mail, сейчас пара ожидает второго ребёнка. В 2015 году у них родилась дочка Максима Цукерберг.
— Эта одна из моих любимых фотографий, снятая на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад, — подписал снимок Цукерберг.
В самом северном штате США супруги отмечали 4 июля (День независимости).
Жена миллиардера также выкладывала фотографии на своей странице в "Фейсбуке", но это первый официальный снимок, где она во время беременности вместе с мужем.
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