В Барселоне авиарейс задержали из-за пассажиров, вступившихся за нелегала

Однако добиться своего людям не удалось: полицейские вывели их из самолёта, а гражданин Сенегала улетел в родную страну.

Вылет самолёта авиакомпании Vueling, следующего по маршруту Барселона — Дакар, задержали на несколько часов из-за протеста группы пассажиров. Об этом сообщает EFE.

Уточняется, что люди пытались предотвратить депортацию гражданина Сенегала, который без необходимых документов хотел попасть на территорию Испании. В самолёте мужчина начал кричать, и многим стало жалко его. В результате пассажиры самолёта отказались занимать свои места, пока мужчине не разрешат остаться в Испании.

Спустя некоторое время протестующих усмирили полицейские: людей просто сняли с рейса. А нелегал остался в самолёте, который всё-таки улетел в Дакар.